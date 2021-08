Rifiuti abbandonati sul Sentiero della Pissa, un lettore segnala

La maleducazione non conosce confini. Un lettore ci ha inviato foto e una breve testimonianza di ciò che ha intravisto sulle montagne biellesi: “Ieri passando per il sentiero della Pissa ad Oropa ho notato che un tavolo da picnic era in condizioni veramente disastrose. In allegato la foto. Mi sembra giusto denunciare l'accaduto”.