Rifiuti abbandonati alla Pissa, un lettore ci scrive: “Di contro c'era un ragazzo che puliva il sentiero”

L'abbandono di rifiuti sul sentiero della Pissa ad Oropa (leggi qui) ha indignato parecchi utenti. A molti non va proprio giù la totale mancanza di rispetto per la natura e i beni d'altri.

Alla maleducazione, però, un altro lettore ha contrapposto un episodio che ci fa ben sperare per il futuro: “Buongiorno, sig. Direttore, sono una biellese che ama profondamente le montagne e in particolare quelle del Biellese – scrive - Ho letto la segnalazione del lettore circa i rifiuti abbandonati lungo il sentiero della Pissa: rendo noto che, per contro, proprio ieri, lungo la Vertikal del Monte Tovo, ho notato un ragazzo munito di decespugliatore che puliva tutto il sentiero, dall'attacco della Pissa al monte. Certo tutto ciò è propedeutico alla prossima gara in programma, ma volevo far notare che, per fortuna, ci sono persone innamorate dei nostri monti e dei nostri sentieri che dedicano loro il proprio tempo. Mi auguro che anche i nostri amministratori apprezzino tale impegno e magari contribuiscano a far sì che la montagna biellese venga riscoperta da molti appassionati”.