Aperte le iscrizioni per il Trail Monte Casto

Domenica 31 ottobre sarà il momento della quindicesima edizione del Trail Monte Casto. L’anno scorso la situazione critica a causa della pandemia aveva fatto sì che l’ASD Trail Monte Casto avesse ritenuto che non fosse il caso di organizzare l’evento.

Giovedì 5 agosto si sono aperte le iscrizioni, sono previsti prezzi agevolati per chi si iscrive entro il 30 settembre 2021, chiuderanno il 23 ottobre o al raggiungimento degli 800 iscritti in totale.

Le gare sono state approvate a livello regionale da FIDAL e la 44 km assegnerà il titolo di Campione Italiano CSEN Ultratrail.

Sarà necessario essere in regola con il Green Pass per potersi iscrivere.

Sui sentieri della Valle Cervo e dell’Alta Valsessera in questi anni sono saliti sui podi, moltissimi atleti di livello nazionale e internazionale che sono assoluti protagonisti del nostro sport. In campo maschile, solo per citare i più conosciuti: Cristian Minoggio, Luca Carrara, Filippo Bianchi, Davide Cheraz, Gabriele Abate, Danilo Lantermino, il nepalese Dawa Sherpa. Tra le donne sono salite sul podio: Sonia Locatelli, Sonia Glarey, Chiara Giovando,Yulia Baykova, Scilla Tonetti, Federica Boifava, Cinzia Bertasa, Virginia Oliveri, Lisa Borzani, Cecilia Mora, Marina Plavan, Emanuela Brizio, le francesi Maud Gobert e Corinne Favre.

Per quanto riguarda la gara lunga, si tratterà di percorrere ben 44 km con un dislivello di 2050 m quasi interamente su sentieri e strade sterrate.

Il percorso è altamente spettacolare toccando alcuni angoli incantevoli del biellese, a partire dal Monte Casto, per proseguire attraversando gli alpeggi di Monduro e Carcheggio e salire al Bocchetto Sessera (1380m) tramite la classica mulattiera usata per la transumanza con incomparabili viste sulle montagne biellesi e sulle alpi piemontesi.

La gara entrata nell'Oasi Zegna porta prima al Monte Massaro, per raggiungere poi la caratteristica baita della Scheggiola, passare all'alpeggio Baraccone e attraverso il bel ponte a schiena d'asino, al Rifugio Piana del Ponte, dove gli atleti troveranno un ristoro festoso.

Qui il sentiero ricomincia a salire per passare a fianco del ponte della Milizia, raggiungere la Casa del Pescatore e salire immerso nella pineta fino al bellissimo alpeggio dell'Artignaga e tornare al Bocchetto Sessera.

Un bel sentiero conduce i trailers quindi a Pratetto, poi a Fraz.Trabbia di Callabiana, un lungo traverso porta a Locato, per affrontare poi l'ultima asperità della giornata, la salita alla località “Quadetto”. Da qui un traverso nel bosco permette di raggiungere la frazione Colma e in discesa ritornare al luogo di partenza.

La partenza è prevista per le ore 7 per chi parteciperà alla 44 km, alle ore 9 per chi prenderà il via della 20 km (850 m+)e alle ore 9.30 verrà dato il via della 8 km (passeggiata non competitiva, iscrizioni sul posto).

Sarà possibile seguire la competizione per chi fosse interessato, in diversi punti tramite spostamenti in auto.

La manifestazione è un vero spot pubblicitario per far conoscere alcuni angoli quasi sconosciuti del territorio, piccoli gioielli che il territorio biellese regala a chi ama immergersi nella natura.

Quest’evento è contraddistinto dal clima di convivialità e festa che si respira. per info: Maurizio Scilla 3398534127 www.mauscilla.it mau@mauscilla.it