Cromer a Biella, Zanchi ha il gruppo: la palla ora passa al campo

E così Pallacanestro Biella ha il suo gruppo: con l’annuncio di Cromer si chiude la partita legata alla costruzione della squadra che ha visto prima l’ufficializzazione di Infante e poi in rapida successione la conferma di Bertetti e l’acquisizione dei due americani come Davis e Cromer appunto. Si compone così il roster che sarà a disposizione di Zanchi che con Olla ha costruito una squadra, certamente da decifrare, ma che saprà darà anima per infiammare il pubblico della Barlera.

Davis è il classico americano affidabile in grado di attaccare il ferro, di prendersi responsabilità al tiro e al contempo di garantire un’ottima difesa visto il suo score di una stoppata garantita a partita. Cromer è invece un giocatore duttile in grado di svolgere il ruolo sia di play che di guardia con energia e dinamismo, conosce il campionato italiano e questo è un dettaglio di non poco conto in un torneo in cui gli errori possono pesare.

Adesso che la materia prima è stata acquisita sarà compito di Andrea Zanchi modellarla per realizzare un gruppo coeso in grado di reggere l’urto del campionato. Una giusta dose e mix di esperienza americani e Infante, vera e propria chioccia del gruppo, e gioventù con i nuovi arrivi e la sempre maggiore presenza di colonne storiche come Pollone. La palla ora passa al campo.