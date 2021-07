Sui passi del Piumin: In tanti a Bagneri sabato 24 luglio per la Madonna del Piumin FOTO

In tanti a Bagneri sabato 24 luglio per la Madonna del Piumin

La giornata di sabato 24 luglio, con l’escursione a piedi sui sentieri verso il borgo alpino di Bagneri e la Madonna del Piumin, durante la quale è stata proposta una coinvolgente animazione teatrale e musicale a cura di Storie di Piazza, dal titolo “la Madonna del Piumin, sui passi del Piumin”, ha coinvolto e motivato circa 180 persone, tra partecipanti, organizzatori e volontari.

Cominciata sotto il sole pur un poco incerto, nel pomeriggio (mentre sulle località più a valle si scatenava il violento nubifragio che sappiamo) l’attività è stata disturbata da un acquazzone a inizio pomeriggio e poi da qualche piovasco, ma ha potuto proseguire, in parte rimaneggiata con alcune scene proposte in saloni nel borgo e nella chiesa parrocchiale di Bagneri; si è così persa qualche ambientazione originale e il finale presso la statua della Madonna, ma ragazzi ed attori hanno potuto comunque proporre il racconto ai 120 partecipanti, senza vanificare mesi di prove e preparativi; non parliamo di “spettatori”, perché adulti e bambini sono stati coinvolti attivamente nell’escursione sui sentieri di Bagneri unendosi a ragazzi ed attori che hanno interpretato i ragazzi del Piumin e i vari personaggi incontrati nelle 8 scene predisposte in angoli suggestivi del borgo di Bagneri e immediati dintorni.

Condividiamo il biglietto di ringraziamento e saluto distribuito ai partecipanti alla fine di ogni tornata della rappresentazione, un grazie particolare va ai 4 ex “ragazzi del Piumin” (Mara, Pierfranco, Franco, e Umbertina) che sono venuti di persona sabato scorso.

GRAZIE DI AVER PARTECIPATO A QUESTA GIORNATA

Nello spirito dei “ragazzi del Piumin” abbiamo voluto interpretare con il teatro, la musica, la poesia, il desiderio di amicizia, di stare insieme, di amore per la bellezza delle montagne e del Creato, per l’arte, per il desiderio di fede e spiritualità presenti in ciascuno di noi, e anche di fare qualcosa di bello insieme per i ragazzi di oggi e di domani.

Lo abbiamo fatto perché crediamo che questi valori siano attuali e meritino di essere testimoniati e riproposti a tutti .

Quindi siamo stati contenti di impegnarci per progettare, preparare e realizzare questa giornata, in collaborazione tra

Volontari dell’associazione Amici di Bagneri “Enrica Simone” ODV con gli Scout AGESCI Gruppi di Biella e Cossato/Trivero, Parrocchia di Bagneri , Edizioni Lassù gli ultimi ;

Volontari, artisti e professionisti di Storie di Piazza APS ;

Comune di Muzzano , Centro Territoriale per il Volontariato, Rete Museale Biellese, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e altri;