Grandine, strade allagate in via Milano e temperature crollate: ma dov'è l'estate?

Grandine, strade allagate in via Milano e temperature crollate

Violenta grandinata nel primo pomeriggio di oggi, 14 luglio, nel tratto di strada che da Vigliano Biellese porta al rione di Chiavazza. In pochi minuti la centralissima via Milano si è trasformata in un fiume di ghiaccio, che ha costretto molti automobilisti a rallentare e, in molti casi, a rifugiarsi negli spazi limitrofi alla carreggiata, proprio per evitare i chicchi di gradine, scesi copiosamente dal cielo.

Si è respirata molta preoccupazione tra i conducenti e gli occupanti delle autovetture nei 20 minuti successivi alle 15. Crollate le temperature, che si sono assestate sui 12-15 gradi. Casi analoghi si sono registrati in altri paesi, come Gaglianico, Candelo e Ponderano. Clima non certamente stagionale per un'estate che continua a non mostrare il suo vero volto.