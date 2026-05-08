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CRONACA | 08 maggio 2026, 12:00

Scooter rubato ritrovato a Pavignano, decisiva la segnalazione di una residente

Il mezzo era stato sottratto ad inizio mese, ora è nelle mani del legittimo proprietario.

Scooter rubato ritrovato a Pavignano, decisiva la segnalazione di una residente (foto di repertorio)

Scooter rubato ritrovato a Pavignano, decisiva la segnalazione di una residente (foto di repertorio)

Ritrovato uno scooter rubato nel rione di Pavignano. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 7 maggio, nel comune di Biella. 

Stando alle prime ricostruzioni, una residente ha allertato le forze dell’ordine perché avrebbe notato sui social un annuncio che informava la presenza del mezzo, presumibilmente oggetto di furto, in sosta vicino alla sua abitazione. 

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma e, al termine degli accertamenti, hanno scoperto che il motorino era stato rubato da ignoti ad inizio mese. Alla fine, è stato contattato il legittimo proprietario per il recupero dello scooter.  

g. c.

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