Su Nuraghe Calcio Biella a segno, nuova vittoria contro Team Rocket

Nuove vittorie continuano ad alimentare il ricco carniere di Su Nuraghe Calcio Biella. Una bella galoppata con tanti gol ha caratterizzato la sfida contro Team Rocket, formazione allenata da Riccardo Guizzardi, conclusasi, però, con un solo gol di scarto in favore dei ragazzi con lo stemma della Sardegna sul cuore.

Con ampio vantaggio e per quasi tutto il tempo, la partita è stata dominata dai giovani con le insegne dei Quattro Mori, ben coordinati e diretti da Roberto Geromel e Gaspare Carmona. Poi nella parte finale, stanchezza e facili allori hanno fatto marcare loro il passo, permettendo ai pur bravi sfidanti il vistoso recupero. Vittoria finale di Su Nuraghe Calcio, comunque festeggiata negli spogliatoi ancora contingentati in rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Le nuove sfide in calendario prevedono per il prossimo lunedì 5 luglio, alle ore 20:30, l’importante incontro con “Bugella”, squadra vincitrice lo scorso campionato amatoriale, l'ultimo svolto prima dell’emergenza pandemica. L’atteso appuntamento si svolgerà a Biella, presso il centro sportivo “San Biagio” di via Fratelli Carlo e Nello Rosselli.