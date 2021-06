Si sono mossi in forze Vigili del Fuoco verso Viverone, per una chiamata che lanciava l'allarme per persone in difficoltà in mezzo al lago in tempesta nell'impossibilità di guadagnare la riva. Non è stato chiarito se fossero in barca o con altro mezzo natante, ma a soccorrerli sono arrivate sul posto la squadra fluviale dei Vigili del Fuoco e l'elicottero. Fortunatamente i malcapitati con il placarsi del temporale intensissimo ma breve, sono riusciti a tornare a riva incolumi.