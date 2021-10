Karate, Nuccio vince la 30° edizione del Funakoshi’s Trophy

Dopo 2 edizioni di formula “e-tournament”, si è finalmente svolta in forma tradizionale, anche se senza pubblico, la 30a edizione del FUNAKOSHI’S TROPHY, gara spettacolo che si disputa da ormai 30 anni fra gli atleti, piccoli e grandi, del Club FUNAKOSHI 1976.

Si è svolta outdoor e in parte indoor, presso la rinnovata sede sociale del sodalizio a Candelo e vi hanno preso parte circa 60 atleti che in questa stagione hanno seguito gli allenamenti e i corsi, per la maggior parte online e in minima parte in presenza, seguiti dai tecnici Raffaella Dragotta, Irene Massarenti, Davide Riello, sotto la direzione del Maestro Damiano Rovatti. Si sono così potuti confrontare sulle diverse prove di velocità, destrezza, kata e kumite, sia i piccoli “Criceti” che i più esperti Cadetti, dando vita ad una spensierata giornata di sport e socialità.

Ecco i classificati nei primi 3 posti. Per i più piccoli Criceti: Francesco SPINOSO è 1° in destrezza, 2° velocità e 3° kumite; Emanuele CANAL 1° in velocità e kumite, 3° in destrezza; Giorgia TESTA 2a in destrezza, 3a in velocità e kumite; Benedetta GARIZIO 2a in kumite. Per gli Scoiattoli: Marta GUELPA ROSSETTO è 1a in destrezza e 2a in velocità e kumite; Gregorio SERACINI è 1° in Kumite e 3° in destrezza; Davide RAMELLA PRALUNGO è 1° in velocità, 2° destrezza e 3° kumite; Aurora PAVANETTO 3a velocità e kumite.

Fra le Marmotte: Tommaso FALLA CARAVINO 1° velocità e destrezza, 2° kumite; Lorenzo MONDADORI 1° kumite, 2° velocità e destrezza; Zoe IULIANO 3a destrezza e kumite; Cristian PADULA 1° destrezza/b e 3° velocità. I più grandi fra le classi pre-agonistiche, gli Orsetti, hanno visto al 1° posto velocità Samuel CABBIA, 2° nel kata; Zaccaria CODA ZABETTA 1° destrezza e 2° velocità; Pietro FORMIGA 1° kumite, 3° velocità e destrezza; Aurora BORGHINO 1a kata e 3a kumite; Gioele ACQUADRO 2° destrezza e kumite; Matteo MILANI 1° destrezza/b e 3° kata.

La classe Agonisti ha visto dominare in tutte le prove (velocità, kata e kumite) Davide NUCCIO, fresco Campione Nazionale di e-kumite, con un triplo oro; Carlo GOZZI è 2° nel kumite, dopo una spettacolare finale finita in parità e decisa per Senshu (1a tecnica-punto) a favore di Davide, ed è 3° nel Kata e velocità; Christian SPILINGA è 2° nel Kata e 3° nel kumite pari-merito con Manuel CREPALDI che è anche 2° in velocità; Giovanni GARRIONE conclude al 3° posto la prova di kata. Concludono ad un passo dal podio: Stefano SASSO; Diego FIORI; Ya Hsuen PIETROPOLI.

Ottime le prestazioni degli “arbitri per un giorno”: Luca Riello, Matteo Pastore, Luca Zaramella e Kevin Roma. Con il FUNAKOSHI’S TROPHY si conclude l’attività ordinaria dell’associazione che, con modalità diverse e tanta creatività, anche in questa stagione si è svolta in modo esaustivo ed inclusivo, e si avvia il programma estivo con eventi e manifestazioni outdoor nella splendida area verde attrezzata e disponibile in via esclusiva per tutti gli associati, grandi e piccini, con il primario obiettivo di promuovere passione!