A Vergnasco il 3° torneo di calcetto in onore di Carlo Rota

Per il 3° anno consecutivo, ad organizzare il torneo di calcetto a 5 in onore di Carlo Rota è il circolo di Vergnasco. Si giocherà il 2, 3 e 4 luglio, per la partecipazione è prevista la quota di €21 a giocatore. Sono previste squadre maschili e premi in denaro per chi vince. Le iscrizioni si chiuderanno il 28 giugno. Per informazioni 327 669 4585.

Carlo Rota era uno stimato esponente della società biellese, colui che nel 1980 ha fondato il Corpo volontari della Protezione Civile di Biella, scomparso tragicamente 15 anni fa.