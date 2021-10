Rally & Co scaldano i motori per il weekend

Terza gara di campionato italiano velocità fuoristrada per i portacolori della scuderia Rally & Co in quel di Ceriano Laghetto in provincia di Monza Brianza per il trofeo Busto.

Reduci dalla grande vittoria nella categoria classic ottenuta nel secondo appuntamento di campionato svoltosi a Cingoli ai nastri di partenza la coppia Gazzetta - Foglia sulla loro Suzuki Vitara mentre dopo due gare sfortunate puntano ad un buon risultato il duo formato da Alberto Gazzetta e Denis Cortese su Ford Fiesta Proto.

Terzo equipaggio in gara composto daMagagnato-Callegari su Vitara motorizzata Cosworth mentre sulla consueta Suzuki Samurai partiranno Cairati-Lucca.