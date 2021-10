Dionisio e Gasparini alle finali del campionato italiano motocross FMI

Con le prove di Bosisio Parini e Cassano Spinola si sono chiuse le selettive per l’area nord del Campionato Italiano Motocross FMI che consentivano ai primi venti classificati di passare alla fase finale. Il Team CMR Cossato ha schierato per la classe Rider MX2 Francesco Dionisio e per la classe Expert MX2 Simone Gasparini. Due buone prove per Francesco sempre in zona top10: a Bosisio ha concluso 9° in gara 1 e 12° in gara 2 ottenendo il decimo posto assoluto di giornata mentre a Cassano ha chiuso 11° in gara 1 e 8° in gara 2 per piazzarsi nuovamente decimo assoluto di giornata.

Con questi risultati Francesco ha concluso all’ottavo posto la selettiva nord della classe Rider MX2. Nella classe Expert MX2 Simone è stato costretto a due manche in rimonta a Bosisio dove ha ottenuto il 18° posto in gara 1 e il 15° posto in gara 2 chiudendo 19° di giornata. E’ riuscito decisamente a rifarsi a Cassano dove ha concluso con due ottimi quarti posti chiudendo 3° assoluto di giornata e ottenendo quello che è il suo primo podio nazionale. Il 19 e 20 giugno scatterà sul tracciato di Chieve la fase finale del Campionato Italiano dove i selezionati dell’area nord incontreranno i selezionati dell’area centro sud ed andranno a giocarsi il titolo nazionale. Contemporaneamente al nazionale proseguono le attività in ambito regionale anche per gli altri piloti del CMR.

Nella classe 125 Senior il pilota Giovanni Barboni è al settimo posto, nella Challenge MX2 Alberto Pavesi è al 23° posto mentre Lucia Ghirardello occupa la 5° posizione nel campionato Regionale Femminile. Ancora ai box Nicky Seris (Fast MX2) che nella prova di Orbassano si è infortunato e dovrebbe rientrare a luglio per riprendere gli allenamenti in sella alla sua KTM. Quarta posizione per Alessandro Rizzo nella classifica del campionato Veteran MX2. Nella Expert MX2 Gasparini è alla guida della classifica in prima posizione mentre Dionisio occupa la nona posizione. I piloti del CMR torneranno in pista questo weekend sul tracciato ligure di Sassello per la quarta prova del Campionato Regionale FMI 2021.