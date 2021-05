L'Alchimia delle Parole nel celebre aforisma di Rita Levi Montalcini

L’intelligenza vince su qualsiasi altro aspetto esteriore

L’aforisma di oggi è…

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”.

Rita Levi Montalcini



A fine articolo, un esercizio per imparare a non giudicarti…

Rita Levi Montalcini nasce a Torino da famiglia ebrea. Questo aspetto le condizionerà spesso la vita, soprattutto quando, nel 1938, a causa delle leggi razziali, non potrà più continuare gli studi universitari. Riuscirà, grazie alla sua tenacia, a laurearsi più tardi e conseguire persino il premio Nobel per la medicina, insieme a tanti altri riconoscimenti.

Questa donna, che ha contribuito a cambiare il mondo con le sue scoperte, era una persona di cuore, altruista, che ha regalato la sua intera esistenza al servizio del lavoro medico, utile a salvare vite umane oltra la sua…

I suoi aforismi per i giovani e i suoi consigli per come affrontare un futuro serio e costruttivo, hanno fatto il giro del mondo e ancora oggi, a quasi dieci anni dalla sua scomparsa, viene ricordata come una professionista saggia e di enorme cultura, non solo accademica ma anche e sicuramente emotiva.

L’aforisma di oggi è un invito alle giovani donne: non è necessario mostrarsi in tutte le vetrine che i social ci rendono disponibili per dimostrare il nostro valore, che raramente si trova all’esterno di noi, ma sempre alberga nascosto e segreto, all’interno della nostra anima.

Rita studia con passione, in un’epoca in cui le donne sono ancora discriminate e in cui molte conquiste devono ancora essere affrontate e vinte nel campo della posizione femminile nella società. Il padre stesso, pur essendo un uomo aperto di idee e di pregiata cultura, vorrebbe per la figlia un futuro da mamma di famiglia e non di ricercatrice universitaria. Ma la ragazza non demorde, anzi morde la vita, i libri, suoi eterni compagni di viaggio, un viaggio che la conduce nelle alte sfere delle menti più illuminate dei suoi tempi e che apprezzano, le sue doti di scienziata d’avanguardia.

La famiglia, il fatto di appartenere alla società ebraica, l’essere donna, avrebbero potuto farla desistere, annullare il suo sogno… Invece Rita insiste! Lei crede fermamente in ciò che desidera, la sua intelligenza le permette di scalare le alte vette dei suoi sogni e là, proprio lassù, vincere il premio migliore: dimostrare di avercela fatta, nonostante tutto, nonostante tutti!

ESERCIZIO motivazionale

La scienziata ci insegna che bisogna lottare sempre per raggiungere i nostri ideali: non serve un corpo scolpito, ma una intelligenza brillante, dotata, creativa! Non dovete pensare sia un dono per pochi, ma credere invece che dentro ciascuno di noi, alberga la capacità di affrontare qualsiasi sfida, anche in condizioni avverse e poterla vincere! Con tutto ciò che siamo!!!