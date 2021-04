Pneumatici F.lli Sabotino, a Salussola il nuovo gommista veloce e a portata di mano

A Salussola, sulla statale che collega Biella all’autostrada Torino - Milano, ha da poco aperto una nuova officina specializzata nel cambio gomme: Fratelli Sabotino Pneumatici. Già operanti nel campo dei trasporti da oltre 30 anni grazie al padre Gian Piero e alla mamma Stella, i tre fratelli Paolo, Matteo e Nicola con la moglie Barbara, nel periodo più buio di questa pandemia, hanno affrontato a testa alta il lockdown e si sono reinventati.

“Come la maggior parte delle imprese, a marzo dell’anno scorso abbiamo dovuto fermare i nostri camion – racconta Nicola Sabotino – ma noi siamo dei pazzi, non potevamo stare fermi. Avevamo poco lavoro e così abbiamo avuto l’idea di realizzare uno dei nostri sogni: aprire un nostro gommista e iniziare a lavorare nel settore che amiamo fin da ragazzini”. Arrivando da una ditta di trasporti, i tre fratelli possedevano già alcuni macchinari per cambiare le gomme ai propri camion; e quando hanno deciso di far prendere vita all’officina, sono riusciti ad acquistare i restanti mezzi da alcuni conoscenti meccanici.

“Ho iniziato facendo le gomme per me, poi per la mia famiglia – continua Nicola – Avevo la mia piccola officina e mi piaceva così tanto che mi sembrava di essere un bambino con i primi giocattoli”. Esperti di pneumatici grazie alla consegna di noti marchi come Michelin, i tre fratelli hanno sempre avuto una forte passione legata ai motori, tra auto, moto e kart, che li portava fin da piccoli a frequentare officine e meccanici. Oggi Pneumatici F.lli Sabotino ha scelto un punto strategico in cui operare: si trovano sulla statale che ogni giorno è frequentata da centinaia di persone che si spostano tra Biella, Torino e Milano.

Insieme a gommisti con alle spalle anni di esperienza, in meno di un’ora possono effettuare il cambio gomme per chi torna a casa da una giornata di lavoro, o per chi non ha tempo di tornare a prendere l’auto in un secondo momento. Ma non solo; oltre alla sostituzione, l’azienda offre un servizio di consulenza sulla vendita, assetto gomme e assistenza per auto, moto, camion e trattori, anche per pneumatici forniti dal cliente.

