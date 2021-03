Ginnastica La Marmora, nuovo argento per Beatrice Vivaldi

La seconda prova del Campionato regionale Gold individuale di Ginnastica Artistica per la categoria Allieve di prima fascia si è svolta domenica a Torino. La Società Ginnastica La Marmora-bonprix ancora una volta è salita sul podio per opera della validissima Beatrice Vivaldi che migliorando il punteggio di ben tre punti si è avvicinata pericolosamente alla ginnasta Martina Bozzola di Casalbeltrame che per la seconda volta ha vinto la fase regionale. La medaglia d’argento che ha conquistato ha ancora più valore e sprona lei e le sue compagne a fare sempre meglio.

Infatti anche le altre due ginnaste lamarmorine giovanissime, anche loro di 9 anni come Beatrice, si sono difese molto bene in una gara che è aumentata di molto come numero di partecipanti. Helena Garavaglia si è classificata al decimo posto ed Aurora Di Franco quindicesima. Il timore per la tecnica Marta Beraldo, che in queste ultime settimane le ha seguite durante tutti gli allenamenti solamente on line, era che non rendessero come lei sperava. Invece, nonostante la giovane età, si sono dimostrate tutte molto mature e consapevoli di quanto si richiedeva a loro in un momento così difficile.

Ci sono riuscite ed ora le attende la terza prova che decreterà quante ginnaste del Piemonte saranno ammesse al Campionato Nazionale. Intanto a Padova si è svolta la seconda prova del Campionato interregionale di serie C di Artistica Maschile. Purtroppo i ginnasti della La Marmora bonprix non sono riusciti a ripetere la prova altamente positiva della prima gara che li aveva visti medaglia d’argento. Riccardo Pozzato stringendo i denti per il dolore alla schiena che lo tormenta da qualche settimana, è riuscito comunque a gareggiare su tre attrezzi ed il capitano Francesco Prato ha cercato di ovviare impegnandosi a quattro esercizi.

I ragazzi Juniores hanno completato destreggiandosi bene, Davide Cerruti addirittura al volteggio in aggiunta ai due esercizi che aveva preparato, corpo libero ed anelli, Timoteo Bagnis agli anelli e Simone Guidetti al corpo libero. Jacopo Vercellino, il loro tecnico che li segue con grande competenza, era dispiaciuto per il fatto che i suoi ragazzi, nonostante l’impegno, non abbiano potuto dimostrare tutto il loro valore e si siano dovuti accontentare della settima posizione. "Speriamo che alla terza prova la salute trionfi e riescano a riportarsi nei primi posti in classifica" il commento finale.