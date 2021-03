Pella: "Congratulazioni a Valentina Vezzali, comuni pronti ad ascoltare e contribuire con idee"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Rivolgo le più vive congratulazioni a Valentina Vezzali per l'incarico di Sottosegretario allo Sport che ha ricevuto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi: sono certo che la sua esperienza professionale e la sua storia personale contribuiranno a dare impulso a un settore fondamentale per il Paese, che ha bisogno di risposte urgenti e di supporto per ripartire dopo un anno che ne ha messo a dura prova la tenuta e la sopravvivenza stessa.

I Comuni sono pronti a incontrare, appena possibile, la Sottosegretaria Vezzali, per ascoltare le sue proposte su attività fisica, sport di cittadinanza e impiantistica sportiva, e per proporre, tramite la condivisione di idee e esperienze maturate sul campo, soluzioni innovative per il settore: lo sport come salute e qualità di vita delle città, lo sport e la sua interazione con l'ambiente e la sostenibilità, lo sport come innovazione digitale e sociale, lo sport come business creation per i territori, dal turismo alla cultura ai grandi eventi".