Perdite dal soffitto del centro incontro anziani del Vernato, il PD interroga il sindaco

Centro incontro anziani del Vernato oggetto di un'interrogazione depositata nelle scorse settimane dai consiglieri del PD della Città di Biella Manuela Mazza, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi e Paolo Rizzo. Le problematiche segnalate dall'opposizione riguardano alcune perdite d’acqua dal soffitto della struttura, dove i consiglieri hanno effettuato un sopralluogo e "potuto

constatare personalmente che lo stato del soffitto è in condizioni pessime".

Una situazione che secondo quanto dichiarato dal PD "genera uno stato di angoscia negli anziani che gestiscono il centro, perché vedono il loro luogo di ritrovo abbandonato e, oltre a vivere una situazione di isolamento, la speranza di una riapertura in quello stato crea in loro una forte preoccupazione. Sappiamo che in questi due anni vi è stato un intervento da parte della ditta appaltata dal Comune

per risolvere queste perdite, ma che non è stato risolutivo. Inoltre, in interventi effettuati dalla precedente amministrazione era emersa una responsabilità della confinante struttura del distributore di benzina nel permanere della perdita".



Con queste premesse i consiglieri chiedono al sindaco quale sia "il motivo per il quale non è stato risolto il problema delle perdite dal soffitto, se è stata coinvolta e sentita la Esso per cercare di risolvere il problema con interventi nella

propria area di competenza, se vi è l’intenzione da parte dell’amministrazione di riparare il soffitto, se sono state fatte le verifiche negli altri centri incontro per gli anziani per evitare spiacevoli sorprese alla riapertura".

"Nella città di Biella - concludono - vi sono diversi centri incontro per anziani chiusi da mesi a causa della pandemia. Questi luoghi rappresentano una risorsa importantissima per il benessere psicofisico degli anziani della nostra città. La chiusura, pur triste, può rappresentare il momento perfetto per effettuare lavori di

manutenzione necessari per la sicurezza e salubrità degli ambienti in cui gli anziani si incontrano".