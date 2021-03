Borriana, interrogazione di Fratelli d'Italia su sicurezza strade e scuole

Lo scorso 29 gennaio il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha emanato un decreto che attribuisce ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021.

Borriana è uno 1968 comuni beneficiari, e riceverà la somma di 81.300,81 euro. Il decreto stabilisce che i lavori finanziati con tale contributo dovranno iniziare entro il prossimo 15 maggio, e che il mancato rispetto di tale termine oppure il parziale utilizzo del fondo comporta la revoca dello stesso.

Le opere a cui sarà destinato tale contributo sono l'oggetto dell'interrogazione che il gruppo di Fratelli d'Italia di Borriana, minoranza in consiglio comunale formata da Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco, ha presentato nei giorni scorsi a sindaco ed assessori competenti.

Fratelli d'Italia chiede altresì la costituzione di un tavolo comune con il quale ricercare insieme alla maggioranza le priorità degli abitanti di Borriana. La risposta a queste domande nel prossimo consiglio comunale.