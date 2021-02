Pallacanestro Biella tenta la rimonta, ma Trapani ha la meglio sul finale: 87-83

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro Capo d’Orlando nuova sfida in terra siciliana per Pallacanestro Biella. Al PalaConad avversario la 2B Control Trapani.



PRIMO QUARTO - Per iniziare la gara coach Squarcina si affida a Laganà, Carroll, Miaschi, Hawkins e D’Almeida. I primi punti della sfida sono dell’Edilnol con Miaschi e Laganà che fissano il parziale sullo 0-4, mentre Miller sblocca il risultato per la squadra di casa. Hawkins e ancora Miller realizzano dalla lunga distanza con gli attacchi che iniziano come meglio non potevano (5-7). Renzi e Corbett regalano il primo vantaggio alla 2B Control, timeout immediato per Pallacanestro Biella (9-7). Al rientro in campo Spizzichini porta sul +5 i siciliani con una giocata da tre punti, Carroll dalla lunga distanza sbaglia e Miller concretizza il +8 (15-7 al 6’). L’attacco rossoblù dopo un ottimo avvio fatica a trovare continuità: Bertetti prova a sbloccare la situazione con il canestro del -6. Sale in cattedra Carroll che con 5 punti consecutivi riporta Biella a contatto (17-14). Trapani risponde con i canestri di Mollura e Nwohuocha. Pollone batte un colpo per il -5 (21-16). Nell’ultimo minuto di gioco Bertetti punisce dalla lunga distanza. Alla fine del primo quarto il parziale sorride a Trapani: 21-19.



SECONDO QUARTO - Si riparte con Moretti, Bertetti, Pollone, Hawkins e Barbante. Il primo canestro è della 2B Control con Palermo che realizza dall’arco (24-19). La squadra biellese non trova la via del canestro nei primi quattro minuti e Trapani ne approfitta per allungare: 29-19 con la tripla di Corbett. Timeout chiamata da coach Squarcina. D’Almeida sblocca l’attacco di Biella, ma i siciliani costruiscono un vantaggio in doppia cifra (36-23 al 15’). Un parziale dal quale Pallacanestro prova a rialzarsi con la tripla di Carroll per il -10, Corbett però dimostra tutto il suo talento offensivo consentendo a Trapani di raggiungere addirittura il +19 (45-26). La squadra laniera prova a restare almeno in scia con i canestri di Laganà e Carroll: all’intervallo lungo il tabellone del PalaConad dice 45-33 per la 2B Control.



TERZO QUARTO - Al rientro dalla pausa lunga si riparte con gli stessi cinque che hanno iniziato la partita. Miaschi apre le danze con il canestro del -10, seguito dalla schiacciata di D’Almeida (45-37). Renzi sblocca i siciliani, ma Pallacanestro Biella ha iniziato meglio dal punto di vista offensivo: una schiacciata di Miaschi porta il parziale sul 49-41. Trapani mantiene la doppia cifra di vantaggio con i canestri di Miller. Una tripla di Carroll, il più continuo dei biellesi dal punto di vista offensivo, per il 54-46, seguito da un canestro di Miaschi per il -7 (55-48). Corbett continua a martellare il canestro dell'Edilnol, consentendo a Trapani di mantenere un margine di sicurezza (60-50 al 27’). Bertetti dall’arco per il nuovo -7 (62-55), il canestro che chiude la terza frazione.



ULTIMO QUARTO - Berdini, Bertetti, Pollone, Carroll e Barbante: questo lo starting five dell’ultimo quarto. Carroll apre subito il fuoco dal perimetro per il -4, Bertetti ancora dai 6,75 riduce lo svantaggio a un solo possesso (64-61). Mollura dalla media per il nuovo +5 dei siciliani, Renzi dalla lunga distanza punisce i rossoblù (69-61). Bertetti è on fire e tiene i suoi a contatto con la quarta tripla della sua partita. La nostra squadra resta a contatto con il tiro pesante: Carroll per il -2 (69-67 al 34’). Timeout per la 2B Control. Bertetti fa 1/2 dalla lunetta per il -1, un 2/3 di Carroll porta l’Edilnol avanti (69-70). Miller realizza il canestro del +1 Trapani, ma la sfida è ora in equilibrio. Pollone da tre punti porta l’Edilnol sul 71-75. Viene fischiato un tecnico ai siciliani che Carroll trasforma per il +5. Spizzichini dall’area riporta Trapani a un solo possesso. Ancora Carroll, ancora dalla lunga distanza: la conclusione dall’arco dell’americano mantiene avanti i suoi quando entriamo negli ultimi due minuti (77-79). Una tripla di Spizzichini a 45 secondi dalla fine riporta avanti Trapani (83-81): timeout immediato per Squarcina. Un 2/2 ai liberi di Corbett portano Trapani sul +4. Carroll è l’ultimo ad alzare bandiera bianca. Lo 0/2 di Palermo viene salvato dal rimbalzo offensivo di Miller che chiude la sfida. Trapani vince 87-83.



Una Biella che è riuscita a rientrare dal -19 del secondo quarto, ma nel finale Trapani si è imposta sfruttando un Miller immarcabile.Non bastano i 36 punti di un Carroll incontenibile e i 15 di un Gianmarco Bertetti molto positivo. Domenica prossima al Biella Forum sarà tempo di derby contro la JB Monferrato. Palla a due alle ore 18.00.



2B Control Trapani-Pallacanestro Biella 87-83



Parziali: 21-19, 45-33, 62-55



2B Control Trapani: Spizzichini 10, Corbett 22, Palermo 5, Mollura 6, Miller 24, Renzi 18, Erkmaa, Adeola ne, Tartamella ne, Milojevic ne, Nwohuocha 2, Pianegonda. All.: Daniele Parente



Pallacanestro Biella: Laganà 6, Carroll 36, Miaschi 10, Hawkins 3, D’Almeida 8, Berdini, Bertetti 15, Pollone 5, Vincini ne, Barbante, Moretti. All.: Iacopo Squarcina