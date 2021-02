Cammina ubriaco per strada e inveisce contro i passanti, poi si allontana

Camminava per strada visibilmente ubriaco. Così l'uomo ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno allertato le forze dell'ordine: il fatto è accaduto nella giornata di ieri 27 febbraio, in via Roma a Sagliano. Il soggetto, già noto ai militari, avrebbe insultato i passanti per poi allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, salendo su un pullman in direzione Biella.