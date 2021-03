Dellarovere lancia l'allarme: “Lupo sull'uscio di casa, che non si dica che non avevamo segnalato” FOTO

“Lo dicevamo da tempo. Le segnalazioni arrivavano un po’ da tutte le parti e assieme a loro, come è naturale, anche i soliti negazionisti ambientali. Mi spiace per loro: il lupo è arrivato sull’uscio di casa nostra ed è pericoloso”. A scriverlo, in un nota stampa, inviata ai giornali il presidente dell'Atc (ambito territoriale caccia Biella 1) Guido Dellarovere, con tanto di immagini e fotografie a corredo, scattate da una foto trappola posizionata in località Cascina Rena, tra Mongrando e Camburzano.

“Sono crude e testimoniano quanto il branco possa essere spietato con un animale come una pecora, quando è alla ricerca di cibo – prosegue Dellarovere - Le immagini non lasciano spazio a nessun buonismo di facciata. Nessun lupologo, difensore d’ufficio, può sostenere ancora che i lupi siano tornati in abbondanza non solo sui nostri monti, ma davanti alle porte delle nostre case anche in pianura. E diventano una potenziale minaccia per le persone. Faccio questa denuncia perché quando succederà qualcosa di brutto all’uomo non si cada dal pero, come spesso invece avviene in queste circostanze gridando: “come è possibile?”. Che non si dica poi che qualcuno non aveva avvisato per tempo. Ringrazio l’amico Davide Padovan per la segnalazione. Mi auguro che almeno in questo caso si possa sensibilizzare un minimo l’opinione pubblica”.