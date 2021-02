Rally & Co, ottimo risultato per Bertinotti all'Ice Challenge FOTO

Ottimo risultato per il ponzonese Marco Bertinotti nell'ultima gara di campionato Ice Challenge disputatasi a Pragelato. Un nuovo debutto per il neo cinquantenne sulle piste ghiacciate con la Mitsubishi Lancer gruppo N targata Marcauto sotto i colori della scuderia biellese Rally & Co.Su di una pista bellissima ma molto difficile Bertinotti è giunto 20° assoluto dietro a vetture molto più performanti ma 5° di gruppo e di classe 4.

Le dichiarazioni nel dopo gara sono entusiastiche: “La Marcauto squadra specializzata in Rallycross le gare su ghiaccio mi ha dato una vettura veramente al top e il team si è dimostrato veramente professionale. Ringrazio mia moglie Barbara e la mia famiglia per questo regalo dei miei 50 anni senza dimenticare scuderia Rally & Co per l'appoggio che ormai dura da parecchi anni. Guidare sul ghiaccio è veramente fantastico e sono comunque soddisfatto del risultato vista la ruggine che avevo accumulato su questo fondo dal quale manco da parecchio. Adesso spero che ricominci la stagione dei rally storici ai quali parteciperò sia con Opel Manta sia con Porsche 911 della pentacar".