Dispersi sul Monte Velino in Abruzzo, anche da Biella un Vigile del Fuoco per eseguire le ricerche con i droni

È ormai il ventesimo giorno di ricerche per i soccorritori sulle tracce dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio sul Monte Velino, in provincia di L'Aquila in Abruzzo. Tanti gli operatori intervenuti dall'inizio delle ricerche, dai Vigili del Fuoco, al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, alla Polizia, ai Carabinieri fino al Soccorso Alpino e alla Protezione Civile. Da mercoledì 10 febbraio, a loro si è unito anche un operatore dei Vigili del Fuoco del Nucleo SAPR di Biella, il gruppo specializzato nell'utilizzo dei droni. Proprio con questi dispositivi, il tecnico del Comando Provinciale collabora con i colleghi di altre regioni per effettuare le ricerche nelle zone più impervie e difficili da raggiungere. Le operazioni con i droni dureranno finché l'emergenza e quindi le ricerche non saranno cessate.