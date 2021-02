Tennis, conto alla rovescia per i Campionati Internazionali Città di Biella - FOTO

E' partito il countdown per i Campionati Internazionali Città di Biella di tennis, uniche due date in Italia a febbraio dei tornei indoor ATP Challenger, che si svolgeranno sui campi del Pala Pajetta e del Joker di Piazza Falcone, dove, già da questa sera, giocatori del calibro di Sebastain Korda, statunitense e figlio d'arte di Petr (vincitore dell'Australian Open 1998), potranno cominciare ad allenarsi.

Lo conferma Paolo Fina, titolare della A.M.C. Green di Rivarolo Canavese, che sta allestendo i campi: “Mancano alcuni dettagli ed il Joker è praticamente finito, e, da stasera è utilizzabile per gli allenamenti. Al Pala Pajetta in questo momento stiamo pitturando, e sarà pronto domani“.

Il primo torneo, ATP Challenger 80, è in programma da domenica 7 a domenica 14 febbraio, e, oltre a Korda, avrà come protagonisti gli italiani Gaio, Marcora, Viola, Fabbiano, e l'idolo di casa Stefano Napolitano.

Il tennista biellese sarà in tabellone anche al secondo torneo, in calendario dal 14 al 21 febbraio, al quale dovrebbero partecipare l'ex numero 1 del mondo Andy Murray e campioni quali l'azzurro Andreas Seppi ed il francese Lucas Pouille. “I giocatori hanno ancora tempo per cancellarsi, – dichiara il direttore di Tennis Lab Biella Cosimo Napolitano- ma, al momento, Murray, Seppi e Pouille sono iscritti”.