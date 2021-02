Edinol Biella, partenza shock poi non basta. Finisce 70-75 Bergamo FOTO

Lo 0-18 a 3' dalla prima sirena ha scombussolato i piani di una incerottata Edilnol. Al BiellaForum è finita 70-75 per Bergamo con tanti rimpianti al seguito a partire dalle assenze di Miaschi, Hawkins e con capitan Laganà a mezzo servizio ma super quando in campo.

E il calendario sulla carta non scrive nulla di buono: domenica a mezzogiorno sotto il Mucrone arriva la corazzata Tortona e tra sette giorni si va a Capo d'Orlando, due impegni proibitivi. Ma questa Biella ci ha insegnato a mai gettare la spugna, a mai perdere le speranze.

Stasera l'incontro sempre in salita è stato rimesso in gioco alla fine a una manciata di secondi quando l'Edilnol era a -3. Una penetrazione sbagliata e il gioco è fatto per Bergamo che chiude 70-75.

Tabellino

Edilnol Biella-Withu Bergamo 70-75 (14-26; 40-46; 50-58).

Biella. Berdini 7, Miaschi 8, Carroll 19, Vincini, Wojciechowski 10, Moretti ne, Bertetti 2, Laganà 14, Pollone 7, Loro ne, Barbante 3. Allenatore: Iacopo Squarcina.

Whitu Bergamo. Zugno 14, Masciadri 6, Purvis 5, Pullazi 6, Easley 16, Parravicini 11, Bedini ne, Vecerina 12, Da Campo 5, Seck ne. Allenatore: Marco Calvani.