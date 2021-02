Investito un anziano in via Gramsci a Gaglianico

Sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Biella, l'investimento di ieri mattina alle 9, avvenuto in via Gramsci a Gaglianico. Un Fiat Punto condotta da un 64enne residente nello stesso comune avrebbe investito un 83enne mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L'anziano è caduto sull'asfalto battendo il capo e per questo è stato trasportato all'ospedale di Ponderano, dall'ambulanza del 118, in maniera precauzionale e per un periodo di osservazione. Il rilievi sono stati eseguiti dagli agenti delle Polstrada.