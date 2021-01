Svaligiato un alloggio in via Masarone: oro e gioielli nel mirino dei ladri

Si è assentato per due ore circa, dalle 16,30 alle 18,30 di ieri giovedì 13 gennaio e quando ha fatto rientro a casa ha trovato la brutta sorpresa. Il fatto è accaduto in via Masarone a Biella.

I topi di appartamento sono entrati da una finestra e una volta all'interno hanno messo a soqquadro tutte le camere. Oro e gioielli sono stati portati via ma il danno, nel suo complessivo, è ancora da definire esattamente.

All'uomo non è rimasto altro che allertare la Polizia che ha aperto un'indagine cercando ogni piccolo particolare che sia riconducibile ai malviventi.