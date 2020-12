Sono usciti di casa per trascorrere probabilmente alcune ore all'insegna degli ultimi acquisti di Natale ma al rientro, intorno alle 19, si sono trovati l'appartamento svaligiato.

E' successo ieri pomeriggio, a Biella, quando i ladri dopo essersi arrampicati al primo piano di un'abitazione, si sono introdotti rompendo un vetro e dopo aver messo a soqquadro alcune stanze, sono fuggiti portando via diversi oggetti in oro per un danno ancora da quantificare.