Rhythmic School a segno a Rimini, Pavanetto d’oro e d’argemto

Nuovi risultati di prestigio per la Rhythmic School nella seconda giornata della Winter Edition in svolgimento a Rimini presso i padiglioni della Fiera romagnola. A difendere i colori della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya è scesa in pedana Elena Pavanetto impegnata nella categoria allieve A1 (anno 2011) livello D.

In gara con due esercizi, il primo al corpo libero dove ha totalizzato 11,725 e l’altro alla palla dove ha ottenuto 12,075; valore quest’ultimo che è risultato il migliore della gara e che le ha fatto conquistare la medaglia d’oro di specialità. La sommatoria del risultato alla palla e di quello al corpo libero, in cui si è classificata settima, le hanno fatto ottenere il secondo posto nel concorso generale e la meritata medaglia d’argento.

“Elena si è ben comportata effettuando due prove quasi perfette – il commento dello staff tecnico che l’ha seguita in gara – ha dimostrato personalità sommata ad un’eleganza non comune per un’atleta della sua età; caratteristiche che associate agli elementi tecnici ben eseguiti hanno portato la giuria a collocare Elena al vertice della competizione. In ogni caso, i notevoli risultati già ottenuti sono stati molto gratificanti e ripaga noi tutte, staff tecnico ed atlete, del duro lavoro svolto in palestra per arrivare a questo appuntamento nella miglior forma possibile”.