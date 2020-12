Impianti sportivi: sconti del 30% per le associazioni che affittano abitualmente

In vista del 2021 agevolazioni in arrivo per quelle società sportive che utilizzano con continuità, per l’attività giovanile, l’impiantistica sportiva cittadina. Per le associazioni che affittano palestre e palasport lungo l’arco dell’intera stagione sportiva, per almeno 10 ore settimanali, verrà applicata una scontistica secca del 30% sulla tariffa ordinaria. E’ quanto ha deciso la giunta nell’approvazione dei Servizi a domanda individuale per l’anno 2021.

Il provvedimento è valevole per tutte le palestre di proprietà comunale, per il palazzetto dello sport di via Pajetta e per il Biella Forum. Aiuti in vista anche per le società che utilizzano lo stadio Pozzo-La Marmora: verrà applicato un abbattimento del 90% rispetto al tariffario per i tornei e le manifestazioni riconosciute dalle varie federazioni e con patrocinio del Comune di Biella. Mentre per le partite (utilizzo continuativo da settembre a giugno, minimo 10 partite) sarà applicato uno sconto del 30% come avviene per gli allenamenti nelle palestre.

All’interno del tariffario sono poi state riviste le tariffe per l’affitto delle palestrine laterali del palasport di via Pajetta, con una sensibile riduzione dei costi: 11 euro all’ora per le società sportive (14 euro per i privati) e in caso di uso continuativo la società interessata beneficerà sempre di uno sconto del 30%.

Il provvedimento è stato fortemente voluto dal vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Si tratta di un aiuto che l’amministrazione offre nei confronti delle associazioni sportive che operano sul territorio e che svolgono attività dedicate ai più giovani. In un periodo così difficile, con le società costrette a fermarsi per via dei lockdown, abbiamo pensato a un sostegno: oltre agli aiuti in arrivo per i commercianti e per le famiglie, anche lo sport ha pagato a caro prezzo questa pandemia e occorreva una risposta. Crediamo che applicare una scontistica del 30% per chi utilizza abitualmente gli impianti sportivi sia un aiuto concreto: lo sport non deve essere trascurato e dobbiamo stare al fianco delle società, perché da sempre sono un ottimo motore educativo e di aggregazione per i nostri giovani”.

"Il nostro impegno, come VI commissione consiliare del Comune di Biella -ribadiscono il presidente Corrado Neggia e il suo vice Alessio Ercoli- non è stato fermato dal Covid. Avevamo aperto questo indirizzo email con l'obiettivo di restare il più possibile vicino e a contatto con voi, oltre che di tenere informate tutte le società e le associazioni sportive della città di Biella, per offrire un utile servizio informativo, di modo che nessuno fosse penalizzato e tutti potessero avere potenzialmente gli stessi diritti, a partire da quello di essere appunto correttamente informati su iniziative e possibilità, soprattutto in questo periodo devastante.

Desideriamo ringraziare l'assessore allo Sport, Giacomo Moscarola, per aver reso possibile questo ulteriore concreto piccolo provvedimento, del quale speriamo possiate beneficiare".