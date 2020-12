De Tommaso-Bernardi (Biella Corse) vince l'International Rally Cup 2020

L'equipaggio Biella Corse Damiano De Tommaso e Patrick Bernardi è il vincitore dell'International Rally Cup Pirelli 2020. Lo ha ufficializzato, nei giorni scorsi, IRC Sport, la società che da sempre organizza questo campionato.

"Dopo aver condiviso con gli organizzatori la scelta di annullare il Rally dell'Appennino Reggiano" che avrebbe dovuto essere l'ultima prova della stagione, "IRC Sport ha deciso di non sostituire il terzo e conclusivo appuntamento della serie con un altro rally e di assegnare i due terzi del montepremi totale in tutte le classi".

"L'affermazione di Damiano e Patrick è più che meritata" spiega il "team manager" di Biella Corse, Alberto Negri. "Loro, che erano i campioni in carica essendosi aggiudicati il titolo 2019, quest'anno si sono piazzati al vertice della classifica in entrambe le gare effettivamente disputate (primo posto IRC e secondo assoluto al "Rally del Casentino" e secondo posto al Rally Città di Bassano); una condotta di gara esemplare, che ha loro permesso di insediarsi al vertice della classifica assoluta fin da inizio stagione".

Damiano De Tommaso, di Varese, e Patrick Bernardi, di Belluno, hanno gareggiato quest'anno con una Skoda Fabia R5 della DP AutoSport di Brescia. "Siamo davvero contenti di aver chiuso con una vittoria questa stranissima stagione" ha commentato il "patron" di DP AutoSport, Alessandro Pedrocchi. "Certo, avremmo preferito giocarci il titolo fino in fondo, cioè correndo tutte le gare ... ma vista la situazione che il nostro Paese sta affrontando, non possiamo che "alzare le braccia". Per noi è una "seconda volta" (dopo il titolo 2016, vinto con Rossetti) che ci sprona a proseguire in questa direzione, con vetture che dimostrano sul campo di essere performanti e seguite in modo professionale dal nostro team".

Un risultato che ripaga un po' la delusione con cui De Tommaso aveva ripreso a gareggiare a luglio, dopo il lockdown. "Damiano, in quanto vincitore dell'IRCup 2019" spiega Negri "quest'anno avrebbe dovuto correre, ingaggiato da Aci Team Italia, nel Mondiale, nella categoria WRC. Un obbiettivo da sogno per chiunque, figuriamoci per un ragazzo di soli 24 anni! Purtroppo, com'è noto, a causa del coronavirus, il programma è stato “congelato” ... per questo è tornato a cimentarsi, con le insegne di Biella Corse, nell'IRCup, che, va ricordato, è un campionato secondo per importanza solo al tricolore assoluto e a quello WRC”.

Anche per festeggiare il risultato ottenuto, Damiano De Tommaso sarà nuovamente in gara questo fine settimana (12/13 dicembre), a Malesco (Verbania), al 56° Rally Valli Ossolane. Correrà in coppia con il sanmarinese Massimo Bizzocchi, su di una Skoda Fabia R5 ovviamente di DP AutoSport di Brescia.