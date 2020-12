Biella 4 Racing, appuntamento al Valli Ossolane

Andrà in scena questo fine settimana l’ultimo appuntamento agonistico della stagione 2020 in casa Biella 4 Racing, e più precisamente, sarà la 56^ edizione del Rally Valli Ossolane a porre la parola fine a questa particolare annata sui campi gara. A difendere le insegne B4R ci penserà Fabrizio Rizzo, e questa volta lo farà con un “pacchetto” tutto nuovo, salendo infatti sul sedile di destra della Peugeot 206 RC Racing Start condotta in gara da Massimo Mattiazzo, per i colori della Novara Corse.

“Sarà una bella sfida”, esordisce Fabrizio Rizzo, “in una gara sicuramente impegnativa e dalle condizioni meteo che si preannunciano difficili, anche a causa del mese di svolgimento della manifestazione per via dei forzati rinvii della stessa causa pandemia. Io e Massimo che la metteremo comunque tutta, e vedremo di trovar fin dai primi chilometri il giusto ritmo gara, anche se per noi si tratta di una prima volta assieme in abitacolo. L’obiettivo principale resta in ogni modo quello di divertirci e portare a termine la gara.”

Il Rally Ossolano, che vede come fulcro di gara le città di Domodossola e Malesco, avrà una prima giornata dedicata alle consuete operazioni di verifica tecnico/sportive a vetture ed equipaggi, con a seguire shakedown e la disputa della prima prova speciale in programma, quella di Crodo-Mozzio. La domenica, dopo una prima salutare assistenza alle vetture, ripartenza sui due giri di gara sulle prove di Crodo e Cannobbina, inframmezzati dalla sosta di metà giornata per riordino ed assistenza. In totale, 363,03 chilometri di gara, di cui 57,30 di tratti cronometrati.