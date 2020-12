Rhythmic School stellare, altre medaglie d'oro e d'argento FOTO

La terza giornata della Ginnastica in Festa – Winter edition, in svolgimento nella città cara a Fellini, è iniziata di primo mattino nel migliore dei modi per la Rhythmic School; infatti nella gara di Insieme, la squadra composta da Giulia Bocci, Beatrice Antorra, Alessia Botto Steglia e Nadia Dipalma, impegnata ai quattro cerchi, effettuava un’ottima prova mettendo in fila tutte le altre pretendenti al titolo nazionale e conquistava una meritata medaglia d’oro. Più tardi a scendere in pedana nella categoria junior 2 (anno 2006) livello C sono state Giada Mello Grand e Giada Vitale. Per loro è stata… un’ apoteosi.

Mello Grand conquistava ben tre medaglie d’oro: una nel concorso generale, la seconda al cerchio e la terza al nastro; mentre Vitale era d’argento nel concorso generale, ma d’oro sia nella palla che alle clavette. Nel pomeriggio, in una gara in cui erano presenti un centinaio di allieve 4 (anno 2008) livello C, a difendere i colori della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya sono state chiamate Nadia Dipalma e Beatrice Antorra. Seppur un po' stanche, ma per nulla appagate dal primo posto ottenuto con la squadra al mattino, effettuavano delle buone prove conquistando un argento con Dipalma al nastro, che otteneva anche il settimo posto al corpo libero e l’ottavo nel concorso generale; mentre Antorra raggiungeva l’argento sia al cerchio che alle clavette ed il dodicesimo posto nel concorso generale. A concludere la giornata, a sera, è scesa in pedana nella categoria allieve 1 (anno 2011) livello C Virginia Dao Bulfoni che destreggiandosi con perizia otteneva un sesto posto al cerchio, il diciassettesimo al corpo libero e l’undicesimo nel concorso generale.

“La giornata è stata molto impegnativa – il commento della DT Shpilevaya e della allenatrice Arianna Prete – ma non sono mancate le soddisfazioni. Abbiamo ormai perso il conto di quanti titoli le nostre ragazze hanno conquistato. Tutte le RSgirls si sono dimostrate all’altezza della situazione convincendo appieno le varie giurie ed ottenendo dei risultati veramente eclatanti. I risultati sono la logica conseguenza del lavoro che le atlete hanno svolto in palestra nei mesi che hanno preceduto questo evento. Nulla nasce dal caso, occorre passione, impegno e dedizione da parte delle atlete e dello staff tecnico ed organizzazione e grande supporto da parte della società e delle famiglie a cui va il nostro sentito ringraziamento”.