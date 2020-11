Una panchina rossa a Città Studi

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la succursale di Città Studi dell’ITIS “Q. Sella” di Biella ha dedicato la mattina del 25 novembre a effettuare approfondimenti e promuovere iniziative sul tema; tramite la visione e la condivisione di materiale, sono stati proposti a tutte le classi dell’Istituto spunti di riflessione.

In particolare, i ragazzi presenti a scuola, in base alle disposizioni del D.S. del 6-11 relative al D.P.C.R. del 3-11-2020, si sono dedicati alla pittura di rosso di una panchina della scuola stessa, come gesto simbolico della giornata e di solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza.