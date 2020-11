La Polizia mette i sigilli a una casa di prostituzione in centro città: trans e meretrici all'opera

Nella mattina di oggi 23 novembre, il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Biella, al termine di una attività d'indagine coordinata e diretta dal Procuratore Capo della Repubblica di Biella, Teresa Angela Camelio, ha dato esecuzione, nei confronti di una coppia italiana, della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e del contestuale sequestro degli alloggi situati nel centro della città di Biella.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, nel corso delle indagini condotte dagli investigatori della Polizia, è emerso che l'uomo e la donna, avendo la disponibilità di due alloggi ubicati nel loro medesimo stabile di residenza, li cedevano in locazione per brevi periodi di tempo, al costo di 350 euro settimanali per singolo ospite o di 500 euro settimanali per due ospiti, a soggetti prevalentemente di origine thailandesi, dediti alla prostituzione.