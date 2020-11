Covid e coprifuoco nel Biellese: 25 le persone sanzionate in pochi giorni

Il coprifuoco inizia a mietere le prime vittime nel Biellese. In totale sono circa 25 i cittadini sanzionati da Polizia e Carabinieri per violazioni anticovid: una quindicina per i primi e una decina per i secondi, tre dei quali nel Cossatese. Da ricordare che fino ad oggi, dalle 23 alle 5 è vietato uscire di casa senza comprovate esigenze.

Molto attenti bar, ristoranti, pub, ligi al decreto Conte. Solo in un caso, in centro Biella, è stato sanzionato il titolare per avere all'interno del proprio locale, clientela dopo l'orario consentito. Da dire che sia Polizia che Carabinieri fanno rispettare il provvedimento con un certo elastico temporale.

Le sanzioni vengono generalmente effettuate dopo la mezzanotte. La casistica maggiore parla di violazioni di cittadini trovati per strada e per le vie cittadine, oltre quell'ora, senza un giustificato motivo. La seconda causa è l'assembramento. Rientrano tra i sanzionati tutte le persone fermate in auto in più di due unità. Su questo punto è doveroso ricordare che nei veicoli non è possibile viaggiare oltre due persone se non si tratti dello stesso nucleo famigliare.

In queste ore è previsto un nuovo decreto del Governo che dalle prime indiscrezioni, potrebbe cambiare notevolmente lo stato attuale delle cose.