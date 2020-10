Rally & Co, tris di gare per il prossimo weekend

Ultimo appuntamento del tris di gare che compongono il campionato italiano rally auto storiche quest'anno in versione ridotta causa Covid. Due gli equipaggi portacolori della scuderia biellese Rally & Co iscritti al Rally Storico Costa Smeralda in programma nel weekend dal 16 al 18 ottobre.

Deciso a ben figurare Dino Vicario a bordo della Ford Escort RS 2000 nel secondo raggruppamento mentre Bianco Casazza su Lotus Elan hanno concrete possibilità di aggiudicarsi il primo raggruppamento visto che hanno partecipato ad entrambe le gare precedenti di campionato italiano (il titolo viene assegnato ai partenti in tutte le gare non prevedendo scarti).

Un campionato sicuramente light ma che pur con tutti i problemi sanitari annessi riuscirà ad assegnare i titoli anche in questo travagliato 2020.