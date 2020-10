Sono in corso di accertamento, da parte degli agenti della Squadra volante della Polizia, le cause dell'incidente di ieri mattina alle 8 in via Ivrea.

L'uomo, un 34enne di Occhieppo Superiore, alla guida di una Fiat Cubo, per cause imprecisate avrebbe perso il controllo del veicolo andando ad abbattere un parapedoni. Fortunatamente nessun danno alle persone ma solo al veicolo.