Parenti la chiamano ma lei è a terra che non può rialzarsi: agitazione a Coggiola

Attimi di agitazione a Coggiola. Nella tarda mattinata di lunedì, un’anziana donna, sola in casa, era caduta e non riusciva a rispondere alle continue chiamate telefoniche dei parenti. Sul posto, sono intervenuti i militari del Comando locale e il 118. La sventurata è stata accompagnata precauzionalmente all’ospedale di Borgosesia per le cure del caso.