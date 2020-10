Maltempo risparmia Ternengo, pochi alberi caduti e piccola frana sulla Provinciale per Ronco

Il maltempo risparmia, in parte, il comune di Ternengo. “Rispetto ad altre zone, sono avvenute poche situazioni di disagio – spiega il sindaco Francesco Vettoretto – Si è verificata una piccola frana a valle della Provinciale che porta a Ronco Biellese, vicino al cimitero: fortunatamente l'asfalto è rimasto integro ma per precauzione abbiamo scelto di chiudere l'arteria per due giorni. Da lunedì il traffico è tornato ad essere garantito anche se bisognerà metterci mano”.

Problemi lievi anche alle piante. “Alcune sono cadute per la pioggia – sottolinea il primo cittadino – ma la Protezione civile le ha prontamente rimosse”.