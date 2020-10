Maltempo, frane a Tollegno e a Zumaglia ma pochi spaventi

L’allerta Meteo di questo fine settimana ha generato molti problemi in giro per il Piemonte. Il Biellese è stato bersagliato da una grande quantità d’acqua che è stata capace, in molte zone, di danneggiare terreni e strutture rendendo impossibile la normale vita di tutti i giorni. I due comuni di Tollegno e Zumaglia, ad esempio, sono stati colpiti da alcuni dissesti idrogeologici.

“Siamo riusciti a tamponare la situazione - spiega il sindaco di Tollegno Pier Giuseppe Acquadro - modificando la viabilità in due punti. La frana è avvenuta in regione Roncotonone ma non ha causato danni gravi. Alcune piante sono cadute sulla strada provinciale che conducono a Pralungo e Andorno ma sono state prontamente rimosse. Fortunatamente non abbiamo avuto nessuna interruzione nei servizi di acqua ed elettricità”.

A Zumaglia, invece, i disservizi elettrici sono stati più difficili da gestire, come racconta l’Assessore alla Protezione Civile Lodovico Dal Cerè: “Fortunatamente non ci sono stati danni alle strutture ma c’è stata una piccola frana in frazione Uberti, dove sono anche caduti alcuni alberi. I volontari di AIB Zumaglia sono però riusciti a rimuoverli. Venerdì notte c’è stato un blackout, quasi completamente risolto domenica. In questo momento stanno venendo completati gli ultimi lavori di manutenzione alle reti di alcune vie ancora senza corrente. Siamo stati fortunati - conclude Dal Cerè - in altri luoghi si sono verificati disastri incredibili”.