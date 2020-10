Maltempo, a Portula il Sessera ha fatto paura. Sindaco: “Franette e acqua in cantine”

“Dopo aver passato tra venerdì e sabato la notte fuori con i volontari della Protezione civile e praticamente anche tutto il sabato, credo che siamo stati fortunati questa volta”. A parlare il sindaco di Portula Fabrizio Calcia Ros dopo l'ondata di maltempo che ha investito il Biellese e buona parte della Valsessera.

“Ci sono alcune franette in giro, una fognatura scoppiata e alcune criticità al Piancone – spiega il primo cittadino - Siamo stati gran parte del tempo a Masseranga dove il Sessera faceva veramente paura; insieme ai Carabinieri di Trivero abbiamo monitorato il condominio di Masseranga, sotto al Rio Scarpia, dove l’acqua è entrata nelle cantine. Eravamo pronti per un eventuale sgombero, poi pian piano la situazione è leggermente migliorata. In altre zone ci sono stati dei problemi che valuteremo quanto prima di risolvere. Mi rivolgo ai cittadini: per qualsiasi cosa non esitate a chiamarmi”.