Lunedì nero sulle strade biellesi tra investimenti e incidenti

Lunedì nero sulle strade biellesi. Un uomo è stato investito a Valle Mosso: dalle prime informazioni sembra che il 64enne sia stato travolto mentre attraversava a piedi Piazza della Repubblica. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso. Si parla di 20 giorni di prognosi.

A San Giacomo di Masserano, invece, una donna si è scontrata con un cinghiale che, all'improvviso, ha attraversato la carreggiata. L'impatto è stato violento e il mezzo ha riportato gravi danni; illesa la conducente. L'animale, invece, si è dileguato nella boscaglia vicina. Scontro tra due auto a Cossato, con un ferito lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e il 118 per i primi soccorsi.

Infine, sul ponte della Tangenziale di Biella, collisione tra due vetture di minor intensità: anche qui la Polizia locale è giunta per garantire la viabilità del traffico.