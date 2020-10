Sgomberata la SP100 in Valle Cervo. A Rosazza gravi danni, il sindaco: "Regione Fornaca non c'è più"

La luce è tornata e la strada (la SP100) è stata sgomberata, ma sono ancora diversi i danni da maltempo che hanno colpito la Valle Cervo.

A Rosazza, un'intera frazione è stata 'inghiottita' dall'acqua: "Regione Fornaca non esiste più - commenta il sindaco Francesca Delmastro - il torrente ha portato via il muro di un antico lavatoio e la passerella che conduceva alla struttura, oltre ad un paio di abitazioni private. Ora il ponticello inizia da una parte e finisce in mezzo al corso d'acqua".