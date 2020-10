Ubriaco crea scompiglio nell'ambulanza in due occasioni nel giro di poche ore

Pomeriggio intenso per Carabinieri e sanitari del 118, per entrambi doppio intervento, a causa di un uomo di 74 anni residente a Sagliano che in preda ai fumi dell'alcol, ha creato molto scompiglio.

Una prima chiamata alla centrale operativa è giunta intorno alle 17. L'uomo visibilmente ubriaco è stato caricato sull'ambulanza per essere portato all'ospedale. Percorsi pochi chilometri, lo stesso 74enne, creando notevole scompiglio all'interno del mezzo, ha fatto fermare il mezzo per scendere e tornare in strada. Alla vista dei militari si è calmato ed è stato così riaccompagnato a casa.

Trascorse due ore, la situazione è nuovamente precipitata con il secondo intervento di Carabinieri e 118. Questa volta però il biellese, sempre più ubriaco, è stato calmato e convinto a ricoverarsi. Giunto al pronto soccorso del nosocomio di Ponderano è stato preso in cura dai medici.