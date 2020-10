Da uno spinello i Carabinieri trovano altri 20 grammi di marijuana. Denunciato un 21enne

Durante i quotidiani servizi preventivi messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Cossato, P.M., 21enne del posto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Biella per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel centro cittadino, nella tarda mattinata del 29 settembre, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri lo aveva fermato mentre camminava a piedi ed aveva proceduto ad un normale controllo.

Il ragazzo era apparso reticente nei confronti degli operanti e per questo motivo è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Una volta in caserma il giovane ha spontaneamente consegnato uno spinello che teneva nascosto in una tasca dei pantaloni. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 20 grammi di marijuana. Tutta la droga è stata sequestrata.