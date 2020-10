Potrebbe essere stato un colpo di sonno la causa dell'incidente avvenuto ieri mattina alle 6 a Mottalciata. Il protagonista, illeso, è un uomo di 83 anni residente a Cossato che a bordo della sua Fiat Panda dopo aver perso il controllo è andato a sbattere contro la segnaletica verticale, nelle vicinanze della chiesa all'incrocio tra via Repubblica e via Martiri. Sono intervenuti i Carabinieri ed è stato necessario l'ausilio del carro attrezzi per rimuovere l'auto non più marciante.