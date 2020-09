Il Ricetto "in mostra": Candelo apre i festeggiamenti per i 50 anni della Regione Piemonte FOTOGALLERY

Serata speciale quella di venerdì sera, 25 settembre, per il paese di Candelo. Alla presenza di numerose autorità civili e militari è stata inaugurata la mostra "In Prospettiva", un'esposizione di 40 fotografie del Ricetto scattate dai fotografi professionisti del mondo Nikon.

A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Gelone e il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio, intervenuti di fronte ai tanti biellesi presenti. E in prima fila c'erano proprio tutti: il Prefetto Fabrizia Triolo, il consigliere regionale Michele Mosca, l'assessore regionale Elena Chiorino, i parlamentari Roberto Pella, Gilberto Pichetto e Andrea Delmastro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Mauro Fogliani e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris, che ha contribuito alla realizzazione del progetto.

Il primo cittadino definisce questa iniziativa "un punto di inizio di proposte nuove che valorizzino davvero il nostro paese puntando sulla qualità con convinzione. Non è stato facile affrontare le problematiche legate al Covid, non è stato facile districarsi tra prescrizioni e autorizzazioni, non è stato facile allestire sotto la pioggia, non è stato facile organizzare qualcosa che potesse svolgersi in sicurezza e che allo stesso tempo riuscisse ad esprimere con forza il desiderio positivo di ripartire, per Candelo e per un intero territorio".

Dopo la cerimonia di inaugurazione, Candelo ha celebrato i 50 anni della Regione Piemonte con un concerto della banda Giuseppe Verdi: un momento istituzionale e di festa che ha dato il via al programma di festeggiamenti per il 50esimo dell'ente. "Un bel lavoro di squadra - conclude Gelone - ma anche una scelta che guarda al futuro: investire in cultura è una delle direzioni che Candelo deve seguire con coraggio per emergere ed essere protagonista della crescita e dello sviluppo, a favore dei cittadini e di tutto il Biellese".