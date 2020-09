Rally & Co, pollici in alto alle gare del weekend

Ottimi risultati per la scuderia Rally & Co nel Rally Città di Torino sia nella versione moderna che storica. Secondo assoluto dopo una gara combattuta sul filo dei secondi contro il vincitore Musti per la coppia ponzonese composta da Marco Bertinotti e Andrea Rondi sulla fida porsche 911 (foto Farmachidi) a soli 5 secondi prima dell'ultima prova del lys al termine della quale a causa di un errore sono diventati 21 dal leader.Sulla Ford escort 18^assoluti e quinti di classe Porta /Santi mentre 24^ e primi di classe sono giunti al traguardo Viola/Napolitano su Peugeot 205 stessa auto della coppia Zerbetto /Cairati giunti 30^ in classifica generale.

Nel rally moderno sulle Peugeot 106 Pelgantini /Metaldi arrivano 52^ assoluti e terzi di classe n2 mentre Picinelli Ravandoni sono 61^ assoluti. Di Martino /Prione sulla Citroen c2 sono 83^ assoluti ma primi nella classe rs 1.600.Prossima gara per la scuderia biellese campione italiana è il rally storico Isola d'Elba valido sia per il campionato italiano che per il campionato europeo in scena il prossimo weekend ed al quale parteciperanno due vetture con Vicario /Frasson ( in foto nell'edizione 2019 con la Ford escort rs) e Bianco /Casazza sulla inedita Lotus elan.